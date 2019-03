Bounama Sall : «la sortie de Barthélémy Dias est plus destinée à son rival Bamba Fall»

Le patron des jeunesses socialistes, Bounama Sall n’a pas attendu longtemps pour répondre à Barthélémy Dias. Ce dernier avait, sur sa page Facebook, soutenu qu’ils n’avaient que faire de l’appel du Bureau politique enjoignant les bannis, de rejoindre la formation socialiste. Selon Bounama Sall, la réponse de l’édile de Mermoz/Sacré-Cœur n’avait rien à voir avec la position de la Direction dudit parti.



«Nous rappelons donc à Barthélémy Dias que sa sortie est plus destinée à son rival, le maire Bamba Fall, qu’au Parti socialiste», a-t-il déclaré. Et pour cause, M. Sall, par ailleurs député à l’Assemblée nationale, révèle que la posture de M. Dias livre à son homologue de la Médina une bataille pour le poste de numéro deux de Khalifa Sall, informe le journal L’Observateur.



Sur sa lancée, le parlementaire affirme que la posture de Barthélémy Dias «fait suite à la déclaration de Bamba Fall qui a manifesté, sous réserve, sa volonté de retourner au Ps. Donc, Barth est très petit pour se jouer du Parti socialiste à des fins politiques».