Boune: surpris sur une fille de 3 ans, un jeune de 16 ans se donne la mort par honte

Un drame familial s’est produit à Boune, dans le département de Keur Massar. Birane Nd, un garçon âgé de 16 ans, s’est donné la mort par pendaison pour éviter d’être la risée de sa famille. La raison, il a été surpris en train de faire des attouchements sexuels à une fillette de 3 ans.



Le drame s’est produit mercredi, au domicile des parents de l’adolescent aux environs de 20 heures. Profitant de la quiétude ambiante dans la maison, le jeune garçon a commencé à exercer des attouchements sexuels sur sa présumée victime. Pendant qu’il se la couler douce, il se fait surprendre par un membre de la famille. Ce dernier fait brusquement irruption dans la pièce, tombe sur la scène et pousse un cri.



Interrogé, l’adolescent tente de nier les faits. Son frère lui fait de sévères réprimandes et menace de vendre la mèche aux membres de la famille.



De peur d’être vilipendé, il prend en vitesse les escaliers de la maison et se retrouve sur la terrasse où il a trouvé une corde. Il se dont la mort dans le poulailler de la concession.



Alertés, les sapeurs-pompiers débarquent sur les lieux. Le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l’hôpital pour les besoins d’autopsie.