Bournemouth : un joueur a été arrêté pour tentative de meurtre

Arnaut Danjuma (23 ans) a vécu une drôle de mésaventure avant la pandémie de coronavirus. Le joueur de Bournemouth a été arrêté par la police britannique pour tentative de meurtre ! Innocent, il a vite été relâché, les autorités étant conscientes qu'elles avaient mis la main sur la mauvaise personne. L'ailier, auteur de neuf matches de Premier League cette saison, est revenu sur cet épisode marquant dans les colonnes du Sun « Je marchais dans la ville quand soudain, une voiture de police est arrivée et deux policiers en sont sortis. L’un d’eux a dit : "mettez vos mains sur la clôture !" J’ai demandé pourquoi et ils ont répété : "mettez vos mains sur la clôture, taisez-vous !". Alors, j’ai posé mes mains sur la clôture et ils m’ont dit d’attendre que d'autres agents arrivent », a-t-il déclaré.Il a ensuite eu un coup de sang face à l'incompréhension de cette arrestation dont il ne connaissait pas la cause. « C’était embarrassant. Les gens prenaient des photos et cela m’a frustré, alors je suis devenu fou contre le flic. Je lui ai dit des choses que je n’aurais pas dû dire, mais j'étais très en colère et, à la fin, il m’a dit : "vous n’êtes pas celui que nous recherchons, vous pouvez partir". » Un épisode qu'Arnaut Danjuma explique par sa couleur de peau. Il a même avoué avoir été arrêté plusieurs fois pour des simples contrôles, que lui interprète comme des actes de racisme.