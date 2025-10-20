Bourses universitaires : démarrage du paiement des réclamations pour l’année 2024-2025, ce lundi

La Direction des Bourses du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a annoncé le démarrage du paiement des réclamations pour l’année académique 2024-2025 à partir de ce lundi 20 octobre. Cette opération concerne les allocations non perçues entre novembre 2024 et juillet 2025.Selon le communiqué signé par le directeur des Bourses, Jean Amédé Diatta, cette phase vise les étudiants dont les noms figurent déjà sur les états de paiement mais qui n’avaient pas reçu leurs bourses en raison « d’erreurs liées à la filiation, au numéro de téléphone ou à un code expiré. »Les bénéficiaires sont invités à se rapprocher des structures SESAPAY et Ecobank Xpress pour percevoir leurs allocations, ou à contacter le centre d’appel de la Direction des Bourses pour toute vérification.