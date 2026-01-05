Réseau social
Bourses universitaires : les paiements de décembre démarrent ce mardi 6 janvier
La Direction des Bourses La Direction des Bourses a annoncé, dans un communiqué, le démarrage du paiement des bourses d'étude du mois de décembre pour l'année universitaire 2025-2026, ainsi que les subventions de mémoire et les indemnités de l'année 2024-2025.
 
Selon la même source, les paiements débuteront ce mardi 06 janvier 2026 et concernent les étudiants des établissements publics d’enseignement supérieur.
Moussa Ndongo

Lundi 5 Janvier 2026 - 18:49


