Boxe : Joshua bat Ngannou par K.-O en deux rounds

Anthony Joshua a frappé un grand coup, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mars, en s’imposant par K.-O. dès le deuxième round face à Francis Ngannou en Arabie saoudite. Le Britannique, qui espère affronter le vainqueur du combat Fury - Usyk, a surtout montré le fossé technique qui existait entre lui et le Camerounais.



De combat, il n’y a finalement pas eu lieu. Bien trop fort et bien plus technique, Anthony Joshua (28 victoires, 3 défaites) n’a eu besoin que de deux petits rounds pour rappeler à Francis Ngannou (0 victoire, 2 défaites) qu’il avait encore du pain sur la planche pour rivaliser avec lui dans son sport de prédilection.



Le Britannique a, par la même occasion, redoré son blason après ses échecs contre Andy Ruiz (2019) et Alexandre Usyk (2021 et 2022).