Boxe : Mike Tyson victime d’une urgence médicale dans un avion à deux mois de son combat

Le boxeur Mike Tyson, 57 ans, a été pris en charge par des ambulanciers dimanche 26 mai, après avoir été victime d’une urgence médicale dans un avion entre Miami et Los Angeles. À deux mois de son combat contre Jake Paul, l’ancien champion du monde « va bien » selon son entourage.



Mike Tyson a subi une urgence médicale dimanche 26 mai lors d’un vol entre Miami et Los Angeles. Selon le site américain In Touch Weekly, le boxeur de 57 ans s’est plaint de nausées et de douleurs au ventre. D’après les médias américains, un message demandant s’il y avait un médecin à bord a été diffusé sur les écrans de l’appareil. L’ancien champion du monde des poids lourds a été pris en charge par des ambulanciers à son arrivée en Californie.



L’un de ses représentants a expliqué à TMZ que Mike Tyson a souffert d’une poussée d’ulcère. Selon son entourage, « il va très bien » désormais. Son combat professionnel face à Jake Paul, prévu dans moins de deux mois, le 20 juillet au Texas, n’est pas remis en cause.



L’influenceur de 27 ans s’est lui-même chargé de démentir les rumeurs d’une annulation sur les réseaux sociaux : « Vous aimez inventer des choses avant de connaître les faits pour obtenir des clics et des likes. Rien n’a changé. »





