Boy Djiné devant le tribunal correctionnel de Diourbel ce mardi : Son avocat Me Babou est "sûr" que le procès sera renvoyé

Poursuivi pour cambriolage de restaurants, magasins et coffre-fort et implication dans le cambriolage raté à Touba, Boy Djiné sera aujourd’hui devant la Chambre correctionnelle du tribunal régional de Diourbel. Selon son avocat Me Abdoulaye Babou, il faut faire la part des choses. Il informe que son client, qui était devant la Chambre criminelle à Dakar, sera aujourd’hui devant la Chambre correctionnelle pour des faits délictuels.



«A Dakar, Baye Modou Fall était attrait devant la Chambre criminelle, il a aussi deux (2) autres dossiers qui sont pendants devant les juges d’instruction et qui sont criminels. Aujourd’hui, à Diourbel, il sera attrait pour faits délictuels. Cela veut dire que son affaire va passer devant le tribunal correctionnel et non devant une chambre criminelle », a expliqué Me Babou.



Toutefois, la robe noire se dit sûr que le jugement sera renvoyé. Parce que, a-t-il renseigné, «Il faudra extraire Boy Djiné qui se trouve actuellement au Camp pénal (prison) de Dakar pour qu’il puisse être présent pour être jugé des faits délictuels qui lui sont reprochés ». Même "s'il n’est pas informé", chose qu'il a déplorée, l’avocat a déclaré qu’il y sera.



Pour rappel, Baye Modou Fall alias Boy Djiné a été arrêté dans la nuit du 5 au 6 janvier 2016 à Touba où il participait au cambriolage d’un magasin au marché Ocasse.