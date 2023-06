« Boycott » du match Bénin-Sénégal : la FSF dément et annonce une plainte contre Yoro Mangara

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a démenti les propos du journaliste Yoro Mangara, chroniqueur sportif à l’émission Radio Foot Internationale diffusée sur RFI, qui a dit que les joueurs de l’Equipe nationale du Sénégal avaient voulu « boycotter » leur match contre le Bénin en soutien aux familles des victimes des violentes manifestations qui ont éclaté dans le pays, en début juin.



Le match contre le Bénin entrait dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023 en Côte d'Ivoire prévue du 13 janvier au 11 février 2024.



La Fédération a, dans un communiqué, soutenu que de « tels propos sont dénués de tout fondement et sont aux antipodes des valeurs de respect de la déontologie et de l'éthique journalistiques ».



La FSF assure que « la tanière a travaillé dans les conditions habituelles de préparation de compétition. Pas un seul instant, il n'a été question d'autres choses que de football ».



Selon la même source, « la FSF n’écarte pas la possibilité de porter cette affaire en justice aussi bien contre l’auteur des propos que contre la radio RFI qui lui a ouvert ses antennes ».



La fédération affirme que le « football sénégalais est, aujourd’hui, un espace de convergence des sénégalais, à travers la fierté légitime que ses résultats sur la scène internationale leur ont procuré y compris celle contre le Brésil, mardi », peut-on lire dans le communiqué.