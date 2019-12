Braquage à Nord-Foire: deux militaires renvoyés devant la Chambre criminelle

C’est la première fois que des militaires vont comparaître devant la Chambre criminelle de Dakar pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence et usage d’armes, coups et blessures volontaires. En effet, Libération révèle que le Doyen des juges a pris, la semaine dernière, une ordonnance de mise en accusation et de renvoi visant Lamine Sagna et Abdoulaye Dia, qui avaient braqué l’agence Wafa Cash de Nord Foire le 27 mars dernier.



Lors de ce «coup », les deux soldats avaient emporté la somme de 977. 429 Fcfa qu’ils ont finalement jetée lorsqu’ils ont été pris en chasse par une foule en furie avant l’intervention rapide des gendarmes de la même localité.