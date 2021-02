Braquage à Wafacash de Gueule-Tapée: les accusés encourent 20 ans de travaux forcés

Les quatre (4) braqueurs de l’agence Cms (Crédit mutuelle du Sénégal) de Liberté 6 et Wafacash de la Gueule-Tapée ont comparu, mercredi, à la barre de la Chambre criminelle de Dakar. Poursuivis pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec usage d’arme, de violence et port d’arme et blanchiment de capitaux, ils risquent 20 ans de travaux forcés.



Les mis en cause, Seydou Kane, Cheikh Tidiane Diouf, Seydou Wade alias Seydou Ba avaient semé la terreur à Dakar au courant de juin 2017. Armés jusqu’aux dents, ils ont effectué en plein jour un braquage dans l’agence du Cms de Liberté 6 où ils ont réussi à emporter 2.000 .000 F Cfa. Au sortir du Crédit Mutuel, ils ont croisé un charretier qui a voulu les poursuivre et ils ont tiré sur le cheval qui a été grièvement blessé.



Avant d’attaquer l’agence Wafacash à la Gueule-Tapée emportant 7.935.000 F Cfa, des téléphones, et de violenter les caissières et les vigiles.



Ils ont été arrêtés par la Sûreté urbaine (Su) grâce à la géolocalisation des téléphones volés. Appelés à la barre, les prévenus ont nié à l’unanimité les faits qui leur sont reprochés.



Le maître des poursuites, convaincu que la bande a orchestré un braquage emportant de près de 10 millions F Cfa, a requis 20 ans de réclusion criminelle.



Diégane Niane, le chauffeur de taxi, pourrait bénéficier d'une relaxe. Le délibéré est attendu le 3 mars prochain.