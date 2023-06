Brésil: 11 personnes mortes et 20 autres portées disparues après le passage d'un cyclone cette fin de semaine dans le sud du pays

Selon la sous-préfecture d'Etat de Protection et de défense civile, 11 personnes sont mortes des effets du cyclone», a indiqué dans un communiqué le gouvernement de l'Etat du Rio Grande du Sud, frontalier de l'Uruguay et de l'Argentine.



Le gouverneur de l'Etat, Eduardo Leite, s'est rendu samedi en hélicoptère dans les zones les plus durement touchées, accompagné notamment des secours. A Caraa, un centre communautaire a été transformé en auberge pour accueillir les centaines de sinistrés.



En prévention, des centaines d'habitants avaient été évacués des zones à risque. Au total, 2.330 ont vu leur logement endommagé.