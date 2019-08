Brésil : Le chef de gang, qui avait tenté de s'évader déguisé en femme, a été retrouvé mort dans sa cellule

Preso, Clauvino da Silva, traficante de Angra dos Reis, foi pego tentando escapar de Bangu 3 com máscara, peruca e roupas femininas | Crédito: Divulgação pic.twitter.com/PyjKRpCydK — O Globo_Rio (@OGlobo_Rio) August 3, 2019

Un chef de gang brésilien a tenté de s’échapper de la prison de Gericino, située à l’ouest de la ville de Rio de Janeiro, en se faisant passer pour… sa propre fille âgée de 19 ans. Il a été retrouvé mort dans sa cellule ce mardi, rapporte le journal brésilien O Globo. Le trafiquant de drogue, qui était condamné à plus de 70 ans de prison, a été retrouvé pendu avec un drap.Clauvino da Silva, que l’on surnomme « Baixinho », comprendre « le petit », en raison de sa taille, a tenté de s’évader après une visite de sa fille, Ana da Silva, indique O Globo. Une perruque de longs cheveux noirs, des lunettes, un tee-shirt rose et une sorte d’imperméable : son déguisement était très réaliste. Et ce, d’autant plus qu’il avait enfilé un masque en silicone qui féminisait ses traits.Il faisait partie des chefs du « Commando rouge », la plus grande organisation criminelle de Rio de Janeiro.