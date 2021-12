Brésil: inondations massives dans l'État de Bahia, l'eau et l'électricité coupées

Maisons, marchés, routes et ponts : dans une partie de l'État de Bahia, tout est sous l'eau. Depuis début novembre, des pluies d'une intensité exceptionnelle se sont abattues sur cette région du Brésil, causant la mort de 17 personnes.



Mais en ce week-end de Noël, c'est l'arrivée d'une tempête tropicale qui a été l'évènement météorologique de trop. Dans la ville de Salvador, la capitale de l'État, 250 mm de pluie sont tombés dans la seule journée de vendredi, cinq fois plus que la moyenne pour tout le mois de décembre.



Soixante-six municipalités se trouvent désormais « en situation d'urgence absolue », a déclaré le gouverneur de Bahia. Le gouvernement fédéral et les États voisins envoient hélicoptères, bateaux et personnels sur place pour évacuer les habitants en détresse.

Les hébergements provisoires doivent être organisés pour ceux qui ont tout perdu dans les flots. Le réseau électrique a été détruit, et il n'y a plus d'eau potable.



Mais les opérations de secours s'annoncent complexes. Plusieurs municipalités de Bahia restent pour l'instant inaccessibles. Et les météorologues prévoient de nouvelles fortes précipitations pour ce dimanche.