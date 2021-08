Brest-PSG: Gana Gueye fait son retour avec un missile de 35 mètres qui fait gagner son équipe

Verratti et Gueye ont, eux, fait leur retour dans le groupe et dans le onze, mais c'est un autre joueur qui a lancé le PSG vers la victoire. Passeur décisif à Troyes (2-1), encore précieux face à Strasbourg (4-2), Ander Herrera a ouvert le score sur une jolie reprise de volée. Le milieu espagnol a profité d'un Bizot pas irréprochable sur le coup, et d'un peu de chance aussi, le ballon heurtant le poteau avant d'entrer (1-0, 23e). Mais l'intention est bonne, le geste parfait, et l'Espagnol a aussi montré qu'il faudrait compter avec lui cette saison.



Encore en jambes, tout comme un excellent Hakimi, Mbappé a rapidement doublé la mise (2-0, 36e). Le match semblait alors plié, mais Honorat, servi par une délicieuse talonnade de Faivre, a trompé Navas, qui n'a pu que toucher le ballon (1-2, 42e). Le PSG a décidément du mal à verrouiller derrière, et ce sera d'ailleurs un de ses axes de progression, puisqu'il a toujours pris au moins un but cette saison. Il en a même encaissé un second, quand Mounié est parvenu à glisser le ballon entre les jambes de Navas (85e).



Mais le PSG reste une formidable machine, capable de faire dérailler n'importe quel adversaire sur un coup de génie, et Idrissa Gueye, d'un missile de près de 35 mètres, lui avait donné deux buts d'avance (73e). Et alors que tout semblait possible, Di Maria a mis un terme au suspense d'une merveille d'extérieur du gauche (4-2, 90e). Après deux nuls très intéressants face à Lyon (1-1) et Rennes (1-1), Brest a donc chuté pour la première fois de la saison. Même bourré d'imperfections, le PSG poursuit de son côté sa marche en avant.



Avec L’ÉQUIPE