Bristil City : Famara Diédhiou réalise un doublé en 6 minutes

Famara Diédhiou marche fort en ce moment. Face à Sunderland ce samedi, l'attaquant sénégalais a réalisé un doublé express en 6 minutes. Alors que son équipe menait par 1 à 0 depuis la 5e minute grâce à un but de Aden Flint, l'ancien sociétaire d'Angers réussit à mettre ses coéquipiers à l'abri d'un possible retour au score de l'équipe adverse.

Diédhiou inscrit successivement deux buts à la 31e et à la 37e minute. Permettant à Bristol City (deuxième division anglaise) de rentrer aux vestiaires avec une avance confortable de 3 buts à 0.