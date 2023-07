Britney Spears giflée par un agent de sécurité: la star de NBA Victor Wembanyama donne sa version des faits

Le joueur sort du silence

Victor Wembanyama a confirmé l’incident jeudi après son entraînement, en expliquant n’avoir appris qu’après-coup l’implication de la chanteuse. “Une personne m’appelle: ‘monsieur, monsieur!’, puis m’attrape par le dos, et non par l’épaule. J’ai senti que la sécurité avait écarté cette personne, mais je ne sais pas avec quel degré de force”, a raconté le joueur français, cité par Page Six.

“Montrer l’exemple” Britney Spears s’est exprimée sur l’incident dans une longue publication Instagram. “Je n’étais pas préparée pour ce qui m’est arrivé hier soir”, explique d’emblée la chanteuse, qui précise avoir croisé le joueur de basket à l’entrée du restaurant d’un hôtel. “J’ai décidé de l’aborder et de le féliciter pour son succès. Comme il y avait beaucoup de bruit, je lui ai tapé sur l’épaule pour attirer son attention”, détaille-t-elle. “Son service de sécurité m’a alors giflée sans regarder en arrière. Je suis presque tombée par terre et il m’a arraché mes lunettes”. La star américaine ajoute: “Moi aussi, je suis souvent assaillie de fans (...), mais mon personnel de sécurité n’a jamais frappé personne. Cette histoire est très embarrassante pour moi, mais elle a déjà été rendue publique. De toute façon, il est important d’en parler publiquement pour que les célébrités comprennent qu’elles doivent donner l’exemple et traiter les gens avec respect.” Britney conclut en affirmant n’avoir reçu “aucun message d’excuses” de la part de Victor Wembanyama, ni de son équipe de sécurité, ni de l’organisation. “J’espère qu’ils le feront.” “Je n’ai pas regardé, j’ai juste continué de marcher pour aller dîner et passer une bonne soirée”, a-t-il ajouté, en précisant que la sécurité des San Antonio Spurs “l’avait briefé” pour qu’il ne s’arrête pas afin d’éviter de “provoquer un attroupement”. Il a ensuite ajouté: “Je n’y ai plus pensé pendant les heures qui ont suivi, jusqu’à ce que je rentre à l’hôtel. Je pensais que ce n’était rien de grave. Et puis un agent de sécurité m’a dit que la personne en question était Britney Spears. Au départ, j’ai cru qu'il plaisantait. Mais en fait, non.” Le joueur affirme qu’il “n'avait pas vu son visage”.

Accompagnée de son mari, Sam Asghari, la star de la pop américaine a reconnu le prodige du basket français en entrant dans le restaurant Catch de l’hôtel Aria. Elle s’est alors rapprochée de lui et lui a donné une petite tape dans le dos pour attirer son attention. Un geste qui n’a pas du tout plu à Damian Smith, le directeur de la sécurité des Spurs, qui aurait d’emblée réagi en lui donnant un coup au visage. L’interprète de Baby One More Time a tellement été surprise qu’elle est tombée par terre et a perdu ses lunettes.Sous le choc, Britney Spears s’est calmée et est allée s’asseoir à sa table. “Vous savez ce que c’est d’être envahie par les fans”, lui aurait-il dit. Selon TMZ, l’homme ne savait pas qui elle était lorsqu’il l’a frappée. Sollicitée par l’AFP, la police de Los Angeles a confirmé avoir ouvert une enquête mercredi soir pour “coups et blessures”, sans préciser l’identité de la victime. “Aucune arrestation ou citation n’a été émise. Aucun autre détail ne sera fourni pour le moment”, a-t-elle précisé.