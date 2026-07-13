Mondiale 2026 : « Papa Thiaw ne voulait pas accepter les objectifs tout en souhaitant percevoir les avantages financiers », Abdoulaye Fall

Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a dévoilé les coulisses de la séparation avec le sélectionneur national Pape Thiaw. Selon le patron de la FSF, les négociations contractuelles ont achoppé sur les exigences de résultats. « Les objectifs avaient été fixés sur instruction du ministère. Il ne voulait pas les accepter tout en souhaitant percevoir les avantages financiers prévus », a fait savoir Abdoulaye Fall lors d’une conférence de presse tenue ce lundi. Concernant les rémunérations, Abdoulaye Fall a révélé qu’ « en réalité, Pape Thiaw percevait un salaire de 20 millions de francs CFA auquel s’ajoutait une prime de 10 millions », précisant que le chef de l'État avait validé ce montant global de 30 millions de francs CFA.



Au-delà des différends financiers, une crise relationnelle profonde s'est installée au sein de la tanière. « Pape Thiaw n’avait plus confiance en nous. Il y avait une véritable rupture de confiance, et cela se voyait dans son comportement », a regretté le président de la FSF. Cette détérioration des rapports a lourdement pesé sur le parcours de l'équipe lors de la Coupe du monde 2026. Face à cet échec, dit-il, des réunions de crise marathon ont été organisées pour situer les torts. « À tous les niveaux, il y a eu des responsabilités. Nous avons tenu des réunions qui se sont prolongées de 9 heures jusqu’à 1 heure du matin. Nous avons analysé la situation et des mesures ont été prises ».