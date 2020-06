Budget fonctionnement du comité Force Covid19: le document révèle l’existence de 107 millions FCFA pour les perdiems

Lors d'une conférence de presse jeudi, le Général François Ndiaye, président du comité "Force Covid19", a nié l'existence de perdiems pour les membres du comité, parlant de Fake News et d'infox. Mais dans le projet de budget prévisionnel de fonctionnement du comité pour une période de 6 mois, il est bel et bien inscrit la somme de 107, millions FCFA sur la rubrique indemnités de sessions des membres du comité, motivation des membres de l'état-major, autres prestations, en plus de la somme de 17.400.000 FCFA pour les frais de missions et de transport des membres du comité.



Dans le document qui porte l'entête de la présidence de la République, intitulé "projet de budget prévisionnel de fonctionnement du comité pour une période de 6 mois", il y est clairement écrit, selon L'Observateur.