Bundesliga : l’après-midi historique d’Harry Kane et du Bayern Munich !

Ce samedi, le Bayern Munich n’a fait qu’une bouchée de Darmstadt (8-0). En infligeant 8 buts en 36 minutes à leurs adversaires du jour, les Bavarois sont rentrés dans l’histoire de la Bundesliga à l’instar d’un Harry Kane auteur d’un triplé ce samedi.



Le Bayern Munich n’a jamais été un club bling-bling. Edifié avec l’exactitude du travail et du sérieux, le club bavarois est pourtant un ogre respecté et respectable en Europe depuis plusieurs décennies. Dans cette rigueur qui leur sied à merveille, les pensionnaires de l’Allianz Arena terrorisent la Bundesliga et leur longue hégémonie leur ont permis de glaner onze titres consécutifs malgré la pression du Borussia Dortmund l’an dernier. Afin de reprendre leur mainmise parfaite sur le championnat d’outre-Rhin, les dirigeants munichois ont décidé de mettre la main cet été sur Harry Kane. A l’image de sa nouvelle escouade, Kane est un bourreau de travail qui, sans être forcément très coté, est, assurément, l’un des meilleurs buteurs de la dernière décennie.



Et alors que son armoire à trophées est vide après son passage sensationnel sur le plan personnel à Tottenham, l’attaquant anglais avait faim de succès. Toujours pas rassasié, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League réalise un début de saison formidable sous ses nouvelles couleurs. Ce dimanche face à Darmstadt, il a d’ailleurs rendu son début de saison historique. Auteur d’un triplé, Kane est devenu le premier joueur de l’histoire du championnat germanique à avoir marqué 11 buts lors de ses 9 premiers matches de Bundesliga. Dans ses trois buts, il s’est d’ailleurs offert un bijou en inscrivant un but depuis sa propre partie de terrain.



Un Bayern Munich - Darmstadt totalement déjanté !

Une rencontre définitivement atypique qui s’est déroulée ce samedi à 15h30. Alors que la première période a été marquée par trois exclusions, dont celle de Joshua Kimmich côté Bayern et qui manquera le Klassiker face à Dortmund la semaine prochaine, c’est la première fois dans l’histoire de la Bundesliga que trois joueurs sont exclus lors du premier acte. Finalement, à dix contre neuf, ce sont les hommes de Thomas Tuchel qui ont fait la différence au retour des vestiaires. Et quand vous inscrivez 8 buts en 36 minutes, ce n’est plus une différence mais une dissemblance totale. Buteur à trois reprises donc, Kane a également vu Jamal Musiala et Leroy Sané s’offrir un doublé tandis que Thomas Müller y est allé de son but. Avec cette brillante victoire, le Bayern est rentré dans l’histoire car aucune équipe dans l’histoire de la Bundesliga n’avait marqué autant de buts en si peu de temps.



Un succès qui leur permet de reprendre la première place et qui envoie un message clair à la concurrence : il faudra encore compter sur le Bayern Munich cette saison, comme toujours. Alors qu’il a pu compter sur le retour de Manuel Neuer près d’un an après sa blessure au ski, Thomas Tuchel a pourtant montré une certaine frustration à l’issue de la rencontre : «une première mi-temps folle contre un très bon adversaire. Nous avons été réduits à 10 très tôt. Nous avons eu des problèmes de transition, puis tout d’un coup nous nous sommes retrouvés à 10 contre 10, puis plus de joueurs sur le terrain, nous avons eu des difficultés à nous adapter à cela. La mi-temps nous a permis de nous regrouper et de trouver des réponses. Nous avons eu beaucoup d’occasions et nous avons marqué beaucoup de buts en deuxième mi-temps. Dans l’ensemble, nous avons mérité la victoire et nous allons continuer à progresser.» Si ce Bayern a une marge de progression en Bundesliga, leur douzième titre de champion d’Allemagne leur tend alors les mains malgré la féroce concurrence du Bayer Leverkusen, Stuttgart et du Borussia Dortmund.