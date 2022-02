Burkina Faso: 15 citoyens et 15 jours pour sortir le pays de la crise

Juristes, sociologues, journalistes, philosophe ou encore officier militaire… Quinze personnalités désignées par décret présidentiel ont deux semaines pour plancher sur une sortie de crise. Leur mission : proposer une charte, un agenda, une durée et les modalités de la future transition.



Pour mener à bien cette mission, la commission technique doit d’abord « consulter les forces vives de la nation », précise le décret. Elle doit également avoir « recours à l’histoire nationale et aux expériences d’ailleurs tout en privilégiant l’innovation et l’imagination créatrice ». Le tout dans un délai de quinze jours.

Absence totale de personnalités politiques

La junte militaire insiste sur « l’indépendance » de cette commission. « Il est vrai que la plupart des personnes choisies n’ont jamais eu aucun rapport avec le MPSR », explique l’un de ses membres.



À noter l’absence totale de personnalités politiques. Une volonté affirmée de la junte. Lors de son entretien avec les forces politiques la semaine dernière, le lieutenant-colonel Damiba, avait insisté sur ce point. « Je veux préserver l’image apolitique de mon action, a-t-il déclaré selon plusieurs sources présentes ce jour-là, et m’appuyer sur les compatriotes qui peuvent aider. »