Burkina Faso : Quatre forestiers blessés dans une attaque terroriste

Quatre forestiers ont été blessés lors d’une attaque terroriste contre le poste de contrôle forestier de Koumbili, dans la région du centre sud, a indiqué le ministère de l’environnement.



«Le vendredi 5 juin aux environs de 4h, du matin, le poste de contrôle forestier de Koumbili, situé à la périphérie du ranch de Nazinga dans la commune de Guiaro (Province du Nahouri), a fait l’objet d’une attaque par des hommes armés non identifiés », indique le communiqué du ministère.



« Le bilan de l’attaque est de quatre (4) blessés parmi les éco-gardes et de deux (2) motos emportés », ajoute le communiqué qui précise que les personnes blessées ont été prises en charge au CMA de Pô et leur vie est hors de danger.



Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique souhaite aux blessés un prompt rétablissement et tient à témoigner la solidarité du gouvernement au personnel forestier et aux éco-gardes de notre pays.



Le Burkina Faso est la cible d’attaques terroristes depuis le premier trimestre de l’année 2015.



Ces attaques jadis concentrées dans le nord du pays s’etend vers d’autres régions du pays, notamment l’est et le centre sud.