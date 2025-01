Burkina Faso : des avocats de cinq pays dénoncent la détention de Guy Hervé Kam

Un collectif d'avocats représentant cinq pays a récemment exprimé son indignation face à la détention prolongée de leur confrère, maître Guy Hervé Kam. Ce dernier est emprisonné depuis plus d'un an à la prison de Ouagadougou, au Burkina Faso. Accusé de participation présumée à un complot, le célèbre avocat et leader du mouvement "Servir et non se servir" est au cœur d'une affaire qui soulève de vives inquiétudes parmi ses collègues et les défenseurs des droits de l'homme.



Maître Guy Hervé Kam, reconnu pour son engagement dans la lutte pour la justice sociale et la transparence, est incarcéré depuis plus d'une année dans des conditions qui, selon ses avocats, n'ont rien de légalement justifié. Le collectif d'avocats, qui regroupe des professionnels du droit venus de différents pays, s'est élevé contre ce qu'ils considèrent comme une détention arbitraire et une violation des principes fondamentaux des droits de l'homme.



"Nous dénonçons fermement la détention de Maître Guy Hervé Kam, qui est privée de sa liberté sur la base d’accusations non fondées et sans preuves tangibles", ont affirmé les avocats dans un communiqué. Ils ont également souligné l'impact négatif de cette situation sur la réputation de la justice au Burkina Faso, appelant à une révision immédiate du dossier et à une libération rapide de l'avocat.



Guy Hervé Kam est bien connu pour ses positions fermes contre la corruption et son combat pour une meilleure gouvernance à travers son mouvement "Servir et non se servir".