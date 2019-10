Burkina Faso: des hommes armés chassent les habitants de Tongomayel

Mardi dernier, des hommes armés, huit personnes selon nos sources, arrivent à Tongomayel. Ils réunissent la population et prêchent. Après la séance de prêche, ils donnent quelques jours aux populations pour quitter la commune. Inquiets, les personnes âgées font savoir qu’elles n’ont nulle part où aller. Mais ces hommes armés répondent que ce là n’est pas leur problème, explique notre source, un habitant de la commune.



C’est ainsi que près de 2000 personnes fuient avec ce qu’elles peuvent emporter comme effets personnels. « À l’heure actuelle, Tongomayel s’est vidée » révèle notre source. Les habitants ont rejoint la ville de Djibo ou des hameaux de culture.



« Ces hommes armés n’ont pas dit ce qu’ils veulent faire de la ville » selon une autorité locale. Aucune présence des forces de défense et de sécurité n’est pour l’heure signalée. La police et le détachement militaire qui étaient sur place ont quitté les lieux il y a plusieurs semaines suite à des attaques. Du côté des autorités, aucune réaction pour le moment sur cette situation.