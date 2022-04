Burkina Faso : le ministère de la Défense lance un recrutement de milliers de soldats

Ce recrutement concerne 3 000 soldats du rang. En plus du contingent normal de 2 000 militaires, un millier de soldats seront recrutés à titre exceptionnel, selon le ministre de la Défense. Les sélections se feront dans chaque chef-lieu des treize régions administratives du Burkina Faso.



Initialement prévu pour le mois de juin, le recrutement est ramené du 4 au 31 mai. Confronté aux attaques jihadistes depuis 2015, les forces armées burkinabè sont en sous effectifs, surtout au niveau des unités combattantes, selon une source sécuritaire. « Ces nouveaux combattants apporteront du souffle à ceux qui sont sur le front et occuperont d’autres postes », fait savoir notre interlocuteur



Depuis la prise du pouvoir par le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le renforcement des effectifs est à l’ordre du jour. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition, avait déjà rappelé les sous-officiers et militaires du rang admis à la retraite ces trois dernières années au titre de la réserve, « pour les besoins de la Nation ».