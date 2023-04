Burkina Faso: les autorités, la Cédéao et un collectif condamnent chacun la tuerie de Karma

Le 20 avril 2023, des hommes en uniformes militaires ont encerclé le village de Karma au nord du Burkina Faso. Bilan : 60 civils ont été tués selon un procureur, près d’une centaine selon des rescapés. Ce 27 avril, les autorités burkinabè de transition ont réagi en condamnant « des actes ignobles et barbares ». La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), dont le Burkina est membre, dénonce de son côté des « attaques lâches et barbares ». Un acteur de la société civile estime, lui, qu’un drame d’une telle ampleur aurait pu être évité.



Ce 27 avril 2023, le gouvernement burkinabè de transition condamne « des actes ignobles et barbares » après l’attaque de Karma. Il indique qu’il fera tout pour la manifestation de la vérité. C’est via un communiqué que les autorités ont réagi. Un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui indique que « le gouvernement est particulièrement préoccupé par des informations faisant état de tueries dans des circonstances non-élucidées de dizaines de personnes dans le village de Karma ».



« Selon ces informations, des populations civiles de ladite localité ont été la cible d’hommes armés habillés dans des tenues des forces armées burkinabè [qui] auraient ainsi massacré et pillé les biens de paisibles habitants du village de Karma ».



Les autorités qui condamnent fermement ces actes, indiquent suivre de « très près l’évolution de l’enquête ouverte par le procureur de Ouahigouya » et concluent en précisant : « Le gouvernement rassure l’opinion nationale et internationale qu’il fera absolument tout ce qui relève de ses prérogatives pour la manifestation totale de la vérité dans ce drame ».



La Cédéao évoque un « génocide »

Ce jeudi, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), dont le Burkina Faso est membre, a également réagi, rapporte notre correspondant régional, Serge Daniel. Le communiqué de la commission de la Cédéao condamne des attaques « lâches et barbares perpétrées contre des populations civiles et rappelle que le ciblage des communautés peut être traité comme un génocide selon les dispositions de la Cour pénale internationale (CPI) ».



