Burkina Faso: plusieurs dizaines de personnes tuées dans un village de la région Centre-Nord

Sur les images circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir des femmes et des enfants, pour la plupart,et des impacts de balles sur les corps. Le massacre a eu lieu à Zaongo, dans le Centre-Nord. « Le village était contrôlé depuis 2021 par les groupes armés terroristes. C’est l’un des rares à ne pas avoir été déguerpi », selon des habitants de la région.



Une des explications avancée de cette attaque serait le fait que les jeunes ayant fui le village, il n'y avait plus de forces vives pour contrôler la commune. Et les villageois restant auraient refusé d'accueillir les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), pour assurer ce contrôle face aux jihadistes.







Mobile inconnu



Certaines rumeurs laissaient entendre, selon des habitants des villages voisins, que Zaongo collaborait avec les terroristes qui rodent dans la région. « Ces habitants étaient soupçonnés par les villages voisins d’être des collaborateurs des groupes terroristes », témoigne un ressortissant de la zone. « Il y a eu une attaque non loin du village deux jours avant le massacre, et lors de la traque des terroristes, les Forces défense et sécurité sont passées par là-bas », explique encore une autre source, sans plus de détails



Pour l’heure, ni les auteurs, ni le mobile de cette tuerie ne sont connus avec certitude. Les autorités officielles n'ont fait aucune communication à ce sujet. Plusieurs sources sécuritaires confirment officieusement la tuerie des populations civiles dans ce village.