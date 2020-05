Burkina Faso : quatre soldats tués dans une attaque jihadiste dans le Nord

Au moins quatre soldats burkinabè ont été tués et quatre autres sont portés disparus, lors d'une attaque jihadiste survenue lundi 11 mai, à Kankanfogouol, localité située dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière du Niger.



"Une équipe du détachement militaire de Sebba, en patrouille, a été la cible d'une embuscade menée par des groupes armés terroristes (GAT) à Kankanfogouol. Le bilan provisoire est de quatre soldats décédés et quatre autres toujours portés disparus", a indiqué à l'AFP une source sécuritaire.



Une autre source sécuritaire jointe par l'AFP a confirmé l'attaque, précisant que "des opérations de ratissage avaient été entreprises pour retrouver les éléments, qui manquent à l'appel et traquer les assaillants".



"Kankanfogouol est situé à quelques kilomètres du Niger et les groupes armés passent d'un côté à l'autre de la frontière menant ainsi des attaques dans les deux pays", a expliqué cette source sécuritaire.



Le Burkina Faso en proie à de fréquentes attaques jihadiste



"L'urgence sanitaire liée à la lutte implacable contre le Covid-19 ne doit pas nous faire oublier les impératifs sécuritaires. Nous sommes tenus de rester en éveil sur ces deux fronts, et je tiens ici à saluer l'engagement de nos Forces de Défense et de Sécurité", a écrit sur Twitter le président burkinabè Roch Marc Kaboré, qui n'évoque cependant pas cette attaque.