Burkina Faso: un officier radié pour avoir abandonné positions et matériel lors d'une attaque

Selon nos informations, l’officier a été radié après une attaque le 24 décembre contre le détachement militaire de Sollé, dont il était le commandant. Des assaillants avaient alors pris le contrôle du détachement, infligeant de lourdes pertes aux forces de défense et de sécurité burkinabè, avant de repartir, emportant avec eux du matériel de l’armée. Ce n’est que plus tard que les assaillants ont été neutralisés par les forces aériennes.



Fin décembre, au moins quatre détachements militaires ont été pris pour cible par des jihadistes, selon nos sources. Le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, chargé de coordonner les opérations dans le cadre de la lutte antiterroriste, avait alors mis en garde : des poursuites « disciplinaires ou pénales » seraient engagées contre les forces de défense et de sécurité qui abandonneraient leurs positions et matériels sous la menace terroriste. Car cela contribuerait - avait-il ajouté - à « renforcer les capacités logistiques des groupes extrémistes violents ».