Burkina : le ministre de Éducation nationale testé positif au coronavirus

Bonsoir



A la suite de différents symptômes grippaux apparu le lundi 16 et mardi 17 mars 2020, je me suis fait prélever par des agents de santé habilités le mercredi 18 mars 2020. Le diagnostic reçu dans la soirée du 19 Mars 2020 a révélé que je suis positif au corona virus (covid19).



Ne présentant pas de symptômes nécessitant une hospitalisation, je dois rester en isolement pendant quelques jours selon le protocole médical (en attendant un nouveau test négatif), pour éviter toute transmission du virus.

Je profite de l’occasion pour une fois de plus rappeler à nos compatriotes d’adopter des gestes simples pour vous protéger et protéger les autres :