Burkina: un préfet enlevé par des hommes armés retrouvé mort dans une forêt

Un préfet enlevé par des hommes armés a été retrouvé mort le 8 mai dans une forêt de l’ouest du Burkina Faso en proie à la violence jihadiste, a indiqué ce 10 mai le ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, dans un communiqué.



Le communiqué annonce «le décès le 8 mai de Kaboré Amadou», préfet et «président de la Délégation spéciale de Tchériba», dans la région de la Boucle du Mouhon (ouest).



Selon des sources locales, le préfet avait pris lundi soir la route de Dédougou, capitale régionale où il avait assisté à une réunion, pour rejoindre Tchériba, dont il faisait office de maire. En compagnie d’un collaborateur et de son chauffeur, ils ont été interceptés par des hommes armés sur la route entre Dédougou et Tchériba, à hauteur de la localité de Karo, mais le chauffeur et le collaborateur ont réussi à échapper à leurs ravisseurs.



Des opérations de ratissage avaient été lancées par les forces de sécurité dès l’annonce de sa disparition: son corps a été retrouvé dans la forêt de Karo, située à une vingtaine de km de Dédougou.