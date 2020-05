Burundi: le général Ndayihimiye et Agathon Rwasa en campagne électorale

« Nous avons déjà construits les fondations, c’est l’heure maintenant d’aller de l’avant sur la voie du développement, lance le général Ndayishimiye. Et ce n’est pas le combat d’un seul homme ! C’est pour cela que j’appelle tous les Burundais à se joindre à moi dans ce combat contre la pauvreté. Nous allons l’éradiquer car nous ne voulons plus voir un seul Burundais sans travail ! »



Succès des meetings d'Agathon Rwasa



Le parti au pouvoir au Burundi est un véritable rouleau compresseur électoral, mais son principal adversaire surprend. Le candidat du CNL, Agathon Rwasa draine également de véritables marées humaines partout où il passe malgré une répression qui se durcit selon lui. Et partout il prône une « rupture totale » avec un régime qui, dit-il, a fait perdre aux Burundais leur « dignité ».



« L’heure de retrouver sa dignité a sonné pour le Burundi. Le CNL veut construire un Burundi pour tous. Un Burundi où on n’est pas ciblé pour ses idées, et où le travail n’est pas réservé aux membres du parti au pouvoir. C’est un Burundi qui ne va plus faire des réfugiés, dit-il, mais qui va pousser ceux qui en exil aujourd’hui à rentrer dans leur pays ».



A 15 jours de la présidentielle, la tension ne cesse de monter sur le terrain car Agathon Rwasa appelle désormais ses partisans à rendre coup pour coup lorsqu’ils sont attaqués par les Imbonerakure, la ligue des jeunes du parti au pouvoir que l’ONU qualifie de milice.