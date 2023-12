Bus rapid transit (Brt) : les travaux dans certaines stations de la banlieue loin d’être achevés

Alors que sa mise en service est prévue pour ce mercredi 27décembre, les travaux de finition et d’installation du matériel sont toujours en cours. Une visite des chantiers du Bus Rapid transit (Brt), a révélé une situation contrastée. Le tronçon reliant Petersen à Liberté 6 suscite de l'espoir avec des travaux en bonne voie, tandis que le tronçon des Hlm Grand Yoff jusqu'à la mairie de Guédiawaye, en passant par les Parcelles Assainies, présente des retards considérables.



D’après les ouvriers, les récentes manifestations sont à l’origine du ralentissement des travaux. Dans certains arrêts comme ceux des parcelles assainies, des Hlm Grand Yoff et de Golf (hôpital Dalal Diam) les postes manquent d'équipements de base tels que des écrans de surveillance, des vitres, de l'électricité ou du pavage. L'accès à certaines stations est difficile à cause des rubans de signalisation de chantier rouge et blanc et des problèmes logistiques persistent sur place.



Certains ouvriers ont souligné que les travaux sont ralentis à cause des récentes manifestations qui ont endommagé les installations. Ils ont estimé que, « les chantiers dans la banlieue sénégalaise seront bientôt achevés ».



A les en croire, ceci n'empêchera pas le bus dérouler dans sa voie normale. Cependant, des passagers sont excités à l’idée d’inaugurer le Brt. Ces derniers indiquent que la sécurité doit être renforcé surtouts au niveau des stations en cas que manifestations. Ils appellent ainsi au respect des règlements qui seront établis par les autorités.



Le Brt représente un projet de près de 89 milliards de francs CFA, il prévoit de révolutionner la mobilité urbaine dans l'agglomération dakaroise, vise à transporter 300 000 passagers par jour. Annoncé en octobre2019, ce projet comprend 144 bus articulés pouvant accueillir jusqu'à 150 passagers chacun, desservant 23 stations et reliant le centre-ville à Guédiawaye.