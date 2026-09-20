Diocèse de Thiès : l’abbé Osario Gomis décède dans un accident de la circulation

L’Église catholique du Sénégal, et plus particulièrement le diocèse de Thiès, est plongée dans le deuil. Dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026, l’abbé Osario Gomis a perdu la vie dans un tragique accident de la circulation survenu sur la route du CNRA (Centre national de recherches agronomiques) de Bambey.
Selon les informations relayées par la RFM, le guide religieux s’était rendu sur les lieux afin de raccompagner un ami prêtre qui devait y célébrer une fête pastorale. Ce déplacement amical et pastoral s'est malheureusement terminé par un drame de la route.
Plus de détails à venir…
Selon les informations relayées par la RFM, le guide religieux s’était rendu sur les lieux afin de raccompagner un ami prêtre qui devait y célébrer une fête pastorale. Ce déplacement amical et pastoral s'est malheureusement terminé par un drame de la route.
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