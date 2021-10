C1: Neymar, blessé aux adducteurs, absent avec le Paris SG contre Leipzig

L'attaquant "devra prolonger une période de soins de quelques jours avant un retour normal avec le groupe", a prévenu le PSG, laissant le doute autour de sa participation au "clasico" de la Ligue 1 à Marseille dimanche.



Le joueur, âgé de 29 ans, présente des douleurs depuis son retour de sélection, avec laquelle il a joué dans la nuit de jeudi à vendredi contre l'Uruguay (4-1).

"La priorité, c'est toujours la santé des joueurs. +Ney+ a un petit problème. J'espère que ce n'est qu'une question de quelques jours", a déclaré l'entraîneur Mauricio Pochettino.



"Ney" rejoint à l'infirmerie le défenseur espagnol Sergio Ramos (mollet) et le milieu argentin Leandro Paredes (quadriceps).

Pour ce dernier, le PSG a précisé que son "retour à la compétition était prévu après la prochaine trêve internationale", soit fin novembre.



L'absence surprise de Neymar, qui a participé à la séance collective lundi matin ouverte à la presse, prive Pochettino d'un attaquant supplémentaire pour le match contre Leipzig.

L'ailier Angel di Maria, suspendu, ne sera pas là non plus, alors que le buteur Mauro Icardi demeure incertain, en raison de problèmes familiaux.

En cas de succès face aux Allemands, le PSG ferait un grand pas en vue de la qualification pour les 8es de finale.