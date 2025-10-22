CAF Awards 2025 : la liste des 10 nommés pour le Ballon d’Or africain avec de grands absents

Qui pour succéder à Ademola Lookman, sacré meilleur joueur africain de l’année en 2024 ? La CAF a dévoilé ce mercredi le nom des 10 candidats finalistes pour remporter cette prestigieuse récompense. Deux joueurs semblent se dégager comme les grands favoris à la victoire finale : Mohamed Salah, 4e du dernier Ballon d’Or et auteur d’une saison passée XXL avec Liverpool en Premier League, et Achraf Hakimi, 6e du dernier Ballon d’Or et grand artisan de la saison historique du Paris Saint-Germain.



L’Égyptien et le Marocain auront huit autres adversaires qui tenteront de jouer des coudes : Victor Osimhen, exceptionnel depuis son arrivée à Galatasaray, fait partie des joueurs nommés, au même titre que Serhou Guirassy, 21e du Ballon d’Or après sa saison époustouflante sous les couleurs de Dortmund (38 buts et 9 passes décisives en 50 matchs). On retrouve également deux anciens Marseillais dans le lot : l’attaquant d’Everton, Iliman Ndiaye, et le milieu de Naples, André-Frank Zambo Anguissa.



Aucun joueur algérien nommé, pas de Bryan Mbeumo ni d’Omar Marmoush



Le milieu de terrain de Tottenham, Pape Matar Sarr, fait aussi partie des postulants, comme Denis Bouanga, excellent depuis son arrivée au Los Angeles FC. L’international congolais Fiston Mayele (Pyramids) et l’attaquant marocain Oussama Lamlioui (Berkane) sont les deux derniers joueurs retenus. On notera notamment l’absence de joueurs algériens cette année. Pas de Rayan Aït-Nouri ou de Mohammed Amoura.