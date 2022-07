CAF Awards : la liste des 10 nommés pour le titre de joueur de l'année dévoilée

En effet, le duo figure parmi les dix nommés pour ce prestigieux titre. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 avec le Sénégal, Sadio Mané, qui a gagné la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue avec Liverpool, est le grand favori. Il avait d'ailleurs déjà remporté ce trophée en 2019. Ses compatriote Kalidou Koulibaly (Naples) et Edouard Mendy (Chelsea) sont aussi en course pour être sacrés.

Sadio Mané grand favori

Déjà vainqueur par le passé, Riyad Mahrez (Algérie, Manchester City) est aussi nommé. Les Camerounais Vincent Aboubakar (Al Nasr) et Karl Toko Ekambi (OL) ainsi que l'Ivoirien Sébastien Haller (Ajax, transféré au BVB), le Marocain Achraf Hakimi (PSG), le Guinéen Naby Keita (Liverpool) et donc l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) sont dans cette liste de dix joueurs. Le grand vainqueur sera connu le 21 juillet prochain à l'occasion d'une cérémonie organisée à Rabat au Maroc. D'autres trophées seront distribués comme celui de meilleur jeune. Dango Ouattara (Burkina Faso / Lorient), Kamaldeen Sulemana (Ghana / Rennes), Pape Matar Sarr (Sénégal /Metz) ou encore Hannibal Mejbri (Tunisie /Manchester United) sont nommés.

Le 17 octobre prochain, nous connaîtrons l'identité du Ballon d'Or 2022. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions, Karim Benzema est le grand favori. Mohamed Salah et Sadio Mané, fraîchement transféré au Bayern Munich, sont ses principaux concurrents après la belle saison de Liverpool. Si le trophée semble promis au Français, l'Egyptien et le Sénégalais ont plus de chances de remporter le titre de joueur de l'année lors des CAF Awards.