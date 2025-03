CAF : Samuel Eto'o élu membre du Comex par acclamation

Si Patrice Motsepe a été réélu président la Confédération Africaine de Football (CAF), Samuel Eto'o a été élu membre du Comité exécutif (Comex) de l'instance dirigeante du football africain ce mercredi 12 mars lors de la 14e assemblée générale extraordinaire de la CAF.



Parmi les décisions phares de cette réunion, la désignation de Samuel Eto'o en tant que membre du Comex a marqué les esprits. L'ancien attaquant camerounais a été élu sans opposition et par acclamations, malgré une situation qui avait initialement compromis sa candidature.



Cette élection vient conforter l'influence d'Eto'o au sein des instances dirigeantes du football continental. Malgré les controverses, l'ancien buteur du FC Barcelone prouve une fois de plus que son aura et son poids politique restent intacts.



Samuel Eto'o, sans opposition, est élu par acclamation membre du comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF). Il succède à Seidou Mbombo Njoya.