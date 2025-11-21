CAMES : Diomaye Faye félicite et exhorte les 14 nouveaux agrégés à servir la recherche scientifique

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses félicitations aux quatorze Sénégalais promus au grade de maître de conférences agrégé dans plusieurs disciplines : sciences économiques, sciences de gestion, droit public, science politique, droit privé et histoire des institutions. Il les a encouragés à contribuer à l’émergence d’une doctrine africaine forte et ambitieuse.



« Le Sénégal a clôturé aujourd’hui la 22ᵉ édition du Concours d’agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES, organisée à Dakar, à l’Université Cheikh Anta DIOP », a écrit le chef de l’Etat sur sa page Facebook.



Et d’ajouter : « Je me réjouis de l’élévation de quatorze compatriotes au grade de maître de conférences agrégé, en sciences économiques, en sciences de gestion, en droit public, en science politique, en droit privé et en histoire des institutions ».



Le Président Faye les a appelés à mettre leur expertise au service de la recherche scientifique. « À chacun d’entre eux, j’adresse mes félicitations les plus cordiales et les encourage à contribuer à l’émergence d’une doctrine africaine ambitieuse et à placer leur expertise au service de la recherche scientifique, moteur de notre développement national et du rayonnement intellectuel du Sénégal ».