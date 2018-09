CAN 2019 : Deux fédéraux Rwandais arrêtés pour corruption

L’affaire de corruption révélée par l’arbitre Namibien du Match Côte d’Ivoire-Rwanda joué dimanche dernier à Kigali devient très sérieuse. Selon les informations de VOnews, deux membres de la fédération Rwandaise de Football ((Ferwafa), ont été mis aux arrêts et seront entendus dans les jours qui suivent.



Il s’agirait du Secrétaire général, Uwayezu Régis, et le commissaire des compétitions, Eric Ruahmiriza l’arbitre de l’opposition Rwanda –Côte d’Ivoire (1-2) jouée dimanche dernier à Kigali, accuse la Fédération rwandaise de football (FERWAFA), d’avoir tenté de le corrompre pour influencer le résultat cette rencontre comptant pour la 2è journée des éliminatoires de la CAN 2019, tous deux cités par l’arbitre Namibien, Jackson Pavaza.



L’enquête se suivrait son cours au pays de Paul Kagamé en vue d’interpeller tous ceux qui sont liés à cette affaire de corruption.