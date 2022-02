CAN 2021 : Eric Choupo-Moting dézingue le sélectionneur du Cameroun

Interviewé par le média Sport News Africa, après la victoire camerounaise lors de petite finale de la CAN face au Burkina Faso, Eric Choupo-Moting n’a pas été tendre avec son sélectionneur Toni Conceiçao. L’attaquant du Bayern Munich qui devait débuter la rencontre a finalement été retiré de la feuille de match quelques instant avant le coup d’envoi, l’ancien Parisien a expliqué pourquoi cela était arrivé. « J’ai parlé avec le coach. Je lui ai dit que pour le match, je ne me sentais pas bien psychologiquement, à cause de tout ce qui s’est passé ces derniers jours. Je suis très déçu et frustré parce que je suis venu aider l’équipe à gagner la CAN. Et je mérite du respect. Le coach, lui, il m’a montré qu’il ne compte pas à 100% sur moi. J’ai fait cette remarque depuis un moment, surtout en quart de finale et en demi-finale. Pour moi, c’est un manque de respect. » détaille le Camerounais de 32 ans.



Interrogé ensuite sur une éventuelle retraite international le buteur bavarois répond : « J’aime mon pays le Cameroun. Mais j’ai dit au coach qu’avec lui, c’est difficile pour moi. J’adore jouer devant le public camerounais, j’adore représenter les couleurs du Cameroun. Mais vraiment, à un moment donné, on ne peut pas garder sa bouche fermée. Je n’ai pas un problème avec mon pays le Cameroun. Mais avec ce coach, ce n’est plus possible pour moi. » Durant cette CAN, Choupo-Moting a disputé quatre morceaux de match avec les Lions Indomptables, il n’a plus joué depuis le 8e face aux Comores (2-1).