CAN 2021: Sablux et la Fédération sénégalaise de football signe une convention de sponsoring

Le groupe Sablux, une entreprise 100% Sénégalaise spécialisée dans les métier de l’immobilier intégré la « Tanière des Lions ». Le Directeur général Souleymane Diallo et ses collaborateurs vont accompagner l’équipe nationale de football du Sénégal dans ses prochaines campagnes internationales (CAN 2021, Barrages Mondial 2022 et CAN 2023). Cela à travers une convention de sponsoring signée ce vendredi 31 décembre avec la Fédération sénégalaise de football. La cérémonie de signature a réuni le Directeur de Sablux, le président de la FSF, Augustin Senghor, le Vice-président de la FSF, Abdoulaye Sow, le président de la Commission marketing de la FSF, Louis Lamotte. Regardez !

AYOBA FAYE

