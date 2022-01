CAN 2021 : le Cameroun premier qualifié pour les huitièmes après sa victoire contre l'Ethiopie (4-1)

Vainqueur de l’Ethiopie (4-1), le Cameroun valide sa qualification en 8e de finale de la CAN 2021. Comme face au Burkina Faso, les Lions Indomptables ont concédé l’ouverture du score avant de renverser les Ethiopiens. Karl Toko Ekambi et Vincent Aboubakar ont chacun réussi un doublé. Le joueur d'Al-Nassr Riyad (Arabie Saoudite) devient le meilleur de la CAN avec 4 buts.



Par contre pour l'Ethiopie, c'est le 2e revers après celui contre le Cap-Vert (0-1). Mais il reste encore une infime chance pour voir le second tour.