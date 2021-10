CAN 2022: Liverpool veut négocier la libération de ses joueurs africains en janvier prochain

Liverpool devrait tenir des discussions afin de réduire le temps d'absence de ses principaux joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations (9 janvier-6 février), cet hiver. Selon plusieurs médias anglais, les Reds vont prochainement se rapprocher de certaines sélections pour mettre à disposition leurs joueurs plus tard que prévu.



Les joueurs pourraient manquer huit matchs



Selon le règlement de la Fifa, les pays qualifiés pour la compétition peuvent obtenir la libération de leurs joueurs le 27 décembre 2021. Mais Liverpool, qui devra se passer de ses deux stars offensives Mohamed Salah (Egypte) et Sadio Mané (Sénégal), ainsi que Naby Keita (Guinée), aimerait retarder cette échéance. En cas de qualification pour la finale de la compétition, ces joueurs pourraient manquer huit matchs avec les Reds.



Liverpool aimerait pouvoir compter sur ses joueurs pour le match à Leicester le 28 décembre, puis celui sur le terrain de Chelsea (2 janvier). Selon The Mirror, le club anglais compte sur ses bonnes relations avec les trois fédérations évoquées pour obtenir une petite rallonge. Les joueurs pourraient revenir plus tôt en cas d’élimination. Mais s’ils disputent la finale, leur retour pourrait intervenir juste avant un potentiel huitième de finale de la Ligue des champions (aller les 15, 16, 22 et 23 février).



En 2020, Jürgen Klopp avait pesté contre la programmation de la CAN en plein milieu de la saison. "J'aime la compétition mais la Coupe d'Afrique des nations en janvier est, pour nous, une catastrophe. En plus de cela, nous n'avons absolument aucun pouvoir, donc si nous disions ‘nous ne le laissons pas partir’, le joueur est suspendu. Comment est-il possible que le club qui paie le joueur ne puisse pas décider que le joueur doit rester ou non?"



RMC Sport