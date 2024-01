CAN 2023 : 89 buts, 115 cartons jaunes, le bilan de la phase de groupes

Le premier tour de la CAN 2023 s’est achevé mercredi, avec notamment la victoire du Maroc face à la Zambie (1-0). Découvrez le bilan de cette phase de groupes riche en émotion.



La phase de poules de la CAN 2023 fait désormais partie de l’histoire. Ce premier tour du tournoi continental qui se déroule en terre ivoirienne, du 13 janvier au 11 février 2024 a été riche en spectacle et en émotions. On se souvient encore de l’humiliation infligée à la Côte d’Ivoire par la modeste équipe de la Guinée Equatoriale (4-0), ou encore la remontada du Cameroun contre la Gambie (3-2) au terme d’une rencontre folle.



Au total, trente-six matchs (36) ont été disputés lors de ce premier tour pour un chiffre impressionnant de 89 buts marqués. C’est en moyenne 2,5 buts inscrits par match. Preuve que les attaquants n’ont pas chômé au cours de ce premier tour. Avec un triplé face à la Guinée-Bissau (4-2), Emilio Nsué sort meilleur buteur avec 5 réalisations.



Son équipe, la Guinée équatoriale prend elle, le titre de la meilleure attaque avec 9 buts, devant le Sénégal (8) et le Cap-Vert (7). La couronne de la pire défense se partage entre la Gambie, le Mozambique et la Guinée Bissau qui ont chacun encaissé 07 buts lors de la phase de groupes.



Il faut ajouter que le fair-play n’a pas vraiment été au rendez-vous, avec 115 cartons jaunes distribués et 4 cartons rouges. Des faits de jeu sans doute, qui n’ont cependant pas gâché l’ambiance festive constatée sur les pelouses et dans les tribunes. Vivement le second tour, qui démarre ce weekend avec en lever de rideau, une opposition entre l’Angola et la Namibie.





Avec BeninWeb