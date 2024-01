CAN 2023 : Aliou Cissé "très satisfait" après le carton plein du Sénégal et du rendement sur les trois matchs

Déjà qualifié en huitièmes de finale, le Sénégal a réalisé, hier, mardi, la passe de trois contre la Guinée dans le groupe C dit « groupe de la mort ». C’est la troisième victoire en trois matchs des « Lions ». C’est la première fois de son histoire que le Sénégal prend 9 points sur 9 en Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Aliou Cissé se dit satisfait après le carton plein du Sénégal.



« Forcement une grosse satisfaction, satisfait de mes joueurs, de mes garçons. On a eu une très bonne préparation depuis le 29 décembre, on est ensemble. On savait que c’était un groupe très compliqué. D’ailleurs beaucoup disaient que c’était la poule de la mort. On a eu trois matchs. On était capable de ne pas dormir sur nos lauriers, malgré que l’on soit champion d’Afrique. Comme je le dis, vraiment satisfait du rendement sur les trois matchs », a fait savoir le sélectionneur de l’équipe du Sénégal en conférence de presse d’après match.



Par rapport à la progression du Sénégal, Aliou Cissé dira que son équipe s’est beaucoup améliorée et construite sur le collectif.



« C’est vrai que l'on s'est amélioré depuis deux ans dans beaucoup de domaines. Les gens se posent la question de l'inefficacité de mon équipe. Aujourd'hui dans cette CAN-là, en trois journées, on a marqué 8 buts. Donc, c’est bon ratio, parce que l'on a un jeu aussi qui nous permet de mettre en valeur nos milieux de terrain aussi, nos attaquants. Avant, c'était beaucoup plus sur des individualités, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup sur le collectif que cette équipe-là a été construite et pensée », a confié El Tactico.



Préparer les huitièmes

Aliou Cissé se dit satisfait des 8 buts marqués en trois journées. « Maintenant comme je le dis, ce sont des matchs de poules, il va falloir récupérer. On a 5 jours devant nous pour préparer les huitièmes de finale. C'est un peu trop tôt de faire des constats. Mais C'est le souhait pour mon équipe de faire les mêmes résultats, les mêmes performances que mon ami Sehata (Hassane) avec l'Egypte. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. On a envie de rester au présent, c'est ce soir (hier mardi), les huitièmes de finale ».



En arrivant ici, dit-il, on « s’était promis de jouer 7 matchs. Aujourd'hui, on a joué trois duels. Ils nous en reste quatre. Donc c’est match après match. Etape par étape, rien n'est précis chaque match à ses réalités, chaque match aussi à ses caractéristiques. Cette CAN, comme vous le voyez, c’est une compétition assez difficile, très compliquée où il faut être focus, continuer à être humble et travailler. Parce que tout peut se passer », a souligné le coach aux dreadlocks.