CAN 2023 : Côte d'Ivoire - Nigeria, Egypte-Ghana, duels de titans de la deuxième journée

Les Eléphants de Côte d'Ivoire ont débuté la Coupe d'Afrique des Nations 2023 avec une victoire convaincante contre la Guinée-Bissau (2-0), étendant ainsi leur série invaincue à 8 matchs (5 victoires, 3 nuls).



Sous la direction de Jean-Louis Gasset, ils avaient également excellé au mois de novembre lors des qualifications pour la Coupe du monde, remportant de larges victoires contre les Seychelles (9-0) et la Gambie (2-0).



Le Nigeria, huitième de finaliste lors de la CAN 2021 (ce qui avait été une énorme déception), fait aussi partie des favoris. L'équipe, qui dispose d'une attaque de folie emmenée par la superstar Victor Osimhen, n'est toutefois pas en grande forme.



Avant la CAN, les Super Eagles ont concédé des matchs nuls contre le Lesotho et le Zimbabwe (1-1 dans les deux cas) et ont été battus par la Guinée (2-0). Lors de leur premier match de la CAN, ils ont été tenus en échec contre la Guinée-Équatoriale (1-1).



Egypte-Ghana (Groupe B)

L'Egypte et le Ghana, après des débuts décevants dans cette CAN 2023, cherchent désespérément leur première victoire. Le Ghana, ayant perdu face au Cap-Vert (1-2), se retrouve dans une situation encore plus critique. Avec aucun point, l'équipe de Chris Hughton ne peut plus se permettre de perdre, sous peine de compromettre sérieusement leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.



L'Egypte, de son côté, bénéficie d'une meilleure situation grâce à son match nul obtenu in extremis contre le Mozambique (2-2). Toutefois, une victoire reste quasiment essentielle pour la bande à Mohamed Salah afin d'éviter une pression excessive lors de leur dernier match de groupes contre le Cap-Vert, une équipe qui a démontré tout son potentiel en battant les Black Stars du Ghana (1-2) lors de la première journée. Un succès des Pharaons leur permettrait de prendre une belle option sur une qualification pour la phase finale.



Guinée Equatoriale-Guinée Bissau (Groupe A)



La Guinée équatoriale a réalisé un début prometteur dans cette CAN 2023 en décrochant un match nul face au Nigeria, l'une des têtes d'affiche, sur le score de 1-1. Le Nzalang Nacional vise désormais sa première victoire dans le tournoi pour se rapprocher de la qualification en huitièmes de finale.



De l'autre côté, la Guinée-Bissau, ayant subi une défaite face à la Côte d'Ivoire (2-0) lors du match d'ouverture, est sous une pression accrue après un début de tournoi raté. Quart de finaliste de la dernière édition et restée invaincue lors de ses 10 derniers matchs avant la CAN, la Guinée équatoriale avait des attentes élevées et n'a pas déçu. Avant leur confrontation finale contre les Eléphants, une victoire contre la Guinée-Bissau représenterait un grand pas vers la qualification.



En revanche, la Guinée-Bissau se trouve maintenant dos au mur. Elle doit impérativement gagner pour maintenir ses espoirs de qualification avant de rencontrer le Nigeria dans son dernier match de groupe.