CAN 2023 : Greenpeace Afrique s’en prend à TotalEnergies par les voix de Xuman et Keyti.

Dans le journal rappé avec un seul titre à la une « Oil United vs Green Team, Xuman et Keyti dénoncent le sponsoring de la CAN par TotalEnergies. Le clip est produit en partenariat avec Greenpeace Afrique et Kick Polluters out.



Dans un communique qui nous est parvenu, Greenpeace Afrique est vent debout contre la sponsorisation officielle de toutes les compétions majeures de la CAF par TotalEnergies, notamment la CAN 20023. Dans le document Greenpeace Afrique et Kick out Polutters demandent à la CAF de suspendre cette collaboration « qui ternit l’image du football africain ». Et appelle les fans du football, » à s’approprier « le clip du journal rappé des deux rappeurs Sénégalais.



La vidéo en question a été publiée ce 12 janvier par Greenpeace Afrique et son partenaire Kick Polluters out. Ce dernier est un mouvement de créateurs et d’activistes africains luttant contre ce qu’ils appellent le « sportwashing » par les grands pollueurs. Dans la vidéo, les deux compères critiquent le parrainage par le géant des énergies fossiles TotalEnergies de la CAN. Les deux rappeurs décrivent une CAN d’un autre genre, opposant les Ecologistes et les Pétroliers.



Le responsable de la campagne pétrole et gaz de Greenpeace Afrique, Thandile Chinyavanhu a déclaré, « les énergies fossiles, qui sont le moteur d’entreprises comme TotalEnergies, empoisonnent les poumons des athlètes africains et des supporters de football (.). Il est temps de chasser TotalEnergies de nos stades. Notre passion pour le football est profonde, mais notre amour pour une Afrique propre et saine l’est tout autant ».



Soulignant l’importance de ce genre informationnel, Keyti déclare : « notre objectif est l’autonomisation des jeunes par l’information, car en réalité, les jeunes Africains sont ceux qui, à ce stade, peuvent réellement changer la dynamique de nos pays ».

A noter que cette parodie musicale, insiste l’équipe de Greenpeace, se sert délibérément des millions de téléspectateurs de la CAN pour redorer son image. Car la multinationale Française, expliquent les dirigeants de Greenpeace Afrique, « continuent à tirer profit de l’extraction de combustibles fossiles qui détruisent le climat ».



A terme faut-il le rappeler, TotalEnergies a en charge la construction de l’oléoduc Est-africain (EACOP) pour transporter le pétrole du lac Albert, en Ouganda jusqu’au port de Tanga, en Tanzanie. Et ce projet devrait entrainer le déplacement de plus de 100 mille personnes, selon la campagne Stop EACOP.