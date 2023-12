CAN 2023 : Sadio Mané livre les ambitions du Sénégal pour la compétition

Le Sénégal va remettre en jeu son titre de champion d’Afrique, dans quelques semaines en Côte d’Ivoire où se tiendra la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) (13 janvier-11 février). Invité de l’émission « Sous la lumière en mode CAN », reprise par Afriquesports, Sadio Mané a livré les ambitions du Sénégal pour la compétition.



Pour le peu qu’il a déclaré, les « Lions » de la Teranga souhaitent conserver leur trophée en terre ivoirienne, même si cela ne sera pas facile comme l’a déclaré ce dimanche, son autre coéquipier en Equipe nationale, Edouard Mendy.



« Oui nous sommes les tenants du titre, mais ça c’est derrière nous maintenant on a une autre CAN (…) Et je dirais plutôt que j’ai commencé à jouer la CAN, cette CAN sera la plus relevée. Du coup, elle va être différente et l’on est conscient de cela, c’est pourquoi on va bien la préparer », a reconnu le double Ballon d’Or africain.



A noter que le Sénégal fera son entrée en lice par un choc face à la Gambie, le 15 janvier prochain. Trois jours après, Cissé et ses hommes défieront le Cameroun, avant de terminer la phase de groupe par un autre derby face à la Guinée.



Le regroupement des « Lions » à Dakar débute le 30 novembre prochain. Leur départ pour Yamoussoukro est calé pour le 9 janvier. La veille, les hommes de Aliou Cissé vont jouer en amical contre le Niger au Stade Abdoulaye Wade.