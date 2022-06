CAN 2023: l'Éthiopie étouffe l'Égypte, la Guinée l'emporte in extremis en qualifications

Dans le groupe D, c'était déjà la 2e journée. La surprise est venue du Bingu National Stadium de Lilongwe, où l'Ethiopie a battu une Egypte remaniée, sans Mohamed Salah (2-0). Dawa Hotessa et Shimelis Bekele, qui évolue à El Gouna, en Egypte, ont permis aux Walya de s'imposer sur leurs terres. Et comme un but tardif de Naby Keita a offert un précieux succès à la Guinée face au Malawi (1-0), les quatre équipes du groupe comptent 3 points après deux journées.

Les résultats des matches de 18h

Groupe A

Nigeria 2 - 1 Sierra Leone : Iwobi (26e), Osimhen (41e) pour le Nigeria ; Morsay (11e) pour la Sierra Leone.

Guinée-Bissau 5 - 1 Sao-Tomé-et-Principe : Semedo (40e), Gano (50e, 58e), Banjaqui (80e), Jorginho (87e) pour la Guinée-Bissau ; Viegas (21e) pour Sao-Tomé-et-Principe.

Groupe D

Ethiopie 2 - 0 Egypte : Hotessa (21e), Bekele (39e) pour l'Ethiopie.

Guinée 1 - 0 Malawi : Keita (90e+1) pour la Guinée.

On dispute les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui sera organisée en Côte d'Ivoire, ce jeudi. À 18h, quatre matches étaient au programme. On jouait pour le compte de la 1ère journée dans le groupe A. Pour son entrée dans la compétition, le Nigeria, désormais coaché par le Portugais José Peseiro, a disposé de la Sierra Leone, grâce à Alex Iwobi et Victor Osimhen (2-1), tous deux servis par le Nantais Moses Simon. Les Super Eagles occupent la deuxième place, devancés par une équipe de Guinée-Bissau qui a terrassé Sao Tomé-et-Principe (5-1), avec un doublé de Zinho Gano.